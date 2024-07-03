TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,11 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de haziranda bir önceki aya oranla yüzde 1,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 35'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 103 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle: