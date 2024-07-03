TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,11 ile eğitim grubunda oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut olarak hesaplandı. Giyim ve ayakkabı ise aylık bazda en çok azalan ana grup oldu.

03.07.2024 10:39
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,11 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de haziranda bir önceki aya oranla yüzde 1,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 35'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 103 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE1,6471,6
Gıda ve alkolsüz içecekler1,7868,08
Alkollü içecekler ve tütün0,0767,93
Giyim ve ayakkabı-0,5847,84
Konut3,7994,72
Ev eşyası1,6267,72
Sağlık1,6978,51
Ulaştırma-0,1365,67
Haberleşme2,5452,27
Eğlence ve kültür0,2661
Eğitim3,47107,11
Lokanta ve oteller3,0990,67
Çeşitli mal ve hizmetler1,5664,27
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 68,25 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında haziranda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 1,53 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 72,98 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam

AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,5972,98
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,970,4
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,7371,41
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,8371,98
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,771,74
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,53???????70,79
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika

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