TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,11 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de haziranda bir önceki aya oranla yüzde 1,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut olarak hesaplandı.
Yıllık değişimler
Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 35'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 103 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|1,64
|71,6
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|1,78
|68,08
|Alkollü içecekler ve tütün
|0,07
|67,93
|Giyim ve ayakkabı
|-0,58
|47,84
|Konut
|3,79
|94,72
|Ev eşyası
|1,62
|67,72
|Sağlık
|1,69
|78,51
|Ulaştırma
|-0,13
|65,67
|Haberleşme
|2,54
|52,27
|Eğlence ve kültür
|0,26
|61
|Eğitim
|3,47
|107,11
|Lokanta ve oteller
|3,09
|90,67
|Çeşitli mal ve hizmetler
|1,56
|64,27
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 68,25 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında haziranda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 1,53 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 72,98 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|1,59
|72,98
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|1,9
|70,4
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|1,73
|71,41
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|1,83
|71,98
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|1,7
|71,74
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|1,53
|???????70,79
Son Dakika › Ekonomi › TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?