TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi - Son Dakika
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TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi

15.03.2022 12:13
TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Azerbaycan'a ticaret heyet düzenledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Azerbaycan'a ticaret heyet düzenledi. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve beraberindeki heyet, 9 – 12 Mart tarihleri arasında bir dizi temaslarda bulunarak, Azerbaycanlı firmalar ile birebir görüşmeler yaptı. Çevikel, birçok alanda verimli görüşmeler yaptıklarını, ziyaretin iki ülke arasındaki ticarete önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Türk firmalarının Azerbaycan üzerinden Orta Asya ve birçok ülkeye gümrük muafiyetinden yararlanarak ticaret yapma imkanı olduğunu belirten Nilüfer Çevikel, ayrıca yatırım için çok cazip teşvikler olduğuna da dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Türkiye açısından önemine değinen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Azerbaycan'ın 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 2.5 milyar doları ithalat, 4.5 milyar doları da ihracat olmak üzere toplam 7 milyar dolar değerinde dış ticaret hacmi var. Bu dönemde ihracatının yüzde 17,9'unu Türkiye'ye yapan Azerbaycan'ın Türkiye'den ithalatı ise toplam ithalatının yüzde 15'i seviyesinde gerçekleşti. Yakın bir zamanda Zengezur koridorunun açılması ile bölgeye ulaşım çok daha kolay hale gelecek. Dolayısıyla da aramızdaki ticaret hacmi iki ülke açısından da katlanarak artacaktır. Azerbaycan'dan orta Asya ve birçok ülkeye gümrük muafiyetinden yararlanarak ticaret yapmak mümkün. Ayrıca orada yatırım yapılması halinde ofis, istihdam desteği gibi birçok teşvik de mevcut. Türk iş insanları bölgeye yatırım için geç kalmamalı" dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN KAPISI ARALANDI

Ziyaretin içeriğine ilişkin bilgi veren  Çevikel, "Ağırlıklı olarak enerji, yol müteahhitliği ve teknolojileri, savunma sanayi ve tekstil sektörlerinden firma temsilcilerimizden oluşan heyetimiz ile üç gün süren bir ziyaret gerçekleştirdik. Heyet kapsamında; Caspian Energy Club üyeleri ile networking toplantısında bir araya geldik. Firma temsilcilerimiz, Azerbaycanlı firmalar ve iş insanları ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok alanda yeni iş birliklerinin de kapısını aralayacak görüşmelere katılan firmalarımızın çoğu arzu ettiği hedefe ulaştı. En kısa sürede İstanbul'da tekrar bir araya gelmek üzere anlaşmaya varıldı" diye konuştu.

ŞEHİTLER ANITINA ÇELENK BIRAKTILAR

Üç gün süren Azerbaycan ziyaretinin ilk gününde Bakü Türk Şehitliği ve Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakan TÜGİAD heyeti, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşavirleri Ahmet Erdal ve Yakup Sefer ile Ticaret Müşaviri Eser Çengel ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi ve olası fırsat ve riskler hakkında bilgi aldılar. Heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı makamında ziyaret etti.


TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi
TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi
TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi
TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi
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Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Azerbaycan'a ticari heyet düzenledi - Son Dakika


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