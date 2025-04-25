TÜİK 99. Yılını Kutluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Kurumun uluslararası norm ve standartlara dayalı istatistik üretme kabiliyeti nedeniyle son yıllarda güçlü bir istatistiki işbirliği ortağı haline geldiğini bildirdi.

Çetinkaya, TÜİK'in 99'uncu kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışmalarında ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate aldıklarını belirten Çetinkaya, "TÜİK, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun resmi istatistiklerin üretilmesi, kullanıma sunulması ve istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eş güdüm sağlamak amacıyla kuruluş yılı olan 1926'dan günümüze kadar istatistik üretim süreçlerinde etkin rol oynayan kurum olarak hizmet sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya, Kurum olarak 99 yıldır Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı istatistikler üretmek için çalıştıklarını, bu çabanın toplumsal karar alma süreçlerinde, politika geliştirmede ve ekonomik analizlerde kilit rol oynadığını vurguladı.

TÜİK'in, uluslararası perspektiften bakıldığında 1993'te Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ile işbirliğine başladığını hatırlatan Çetinkaya, "TÜİK uluslararası norm ve standartlara dayalı istatistik üretme kabiliyeti nedeniyle son yıllarda güçlü bir istatistiki işbirliği ortağı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

50'den fazla ülkeyle bilgi ve tecrübe paylaşımı

Kurumun uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak üç kıtada 50'den fazla ülkenin istatistik kuruluşuyla bilgi ve tecrübesini paylaştığına dikkati çeken Çetinkaya, Türkiye İstatistik Günü'nün, istatistiğin toplumsal hayattaki rolünü ve önemini vurgulamak, aynı zamanda istatistik bilincini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.

Bugüne özel çocuklara da ilk defa yayımladıkları TÜİK Çocuk dergisini armağan ettikleri bilgisini veren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Dergimizle çocuklarımıza verinin ve istatistiksel bakış açısının eğlenceli ve faydalı olabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. TÜİK'in 99'uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaklaşık bir asırlık bu uzun yolda Kurumumuza özverili çalışmalarıyla katkı sağlamış olan tüm Kurum personelimizin ve istatistik camiasının Türkiye İstatistik Günü'nü büyük bir onur ve memnuniyetle kutlarım."