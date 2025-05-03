TÜİK'in 99. Yılında İstatistik Günü Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜİK'in 99. Yılında İstatistik Günü Paneli

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜİK, istatistik biliminin önemini vurgulayan panel düzenledi.

03.05.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İstatistik Bölümü'yle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, TÜİK'in 99'uncu kuruluş yılı kapsamında panel düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye İstatistik Günü Paneli" istatistik biliminin rolü vurgulandı.

Etkinliğe, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, TÜİK Uzmanı Canan Demirel, TÜİK'ten misafirler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, panelde "İstatistiklerle Aile-2024" çalışmasına ilişkin temel verileri de ilk kez paylaştı.

Buna göre, ortalama hane halkı büyüklüğü 2008'de 4 kişiyken, 2024 itibarıyla 3,11'e geriledi. Türkiye genelinde tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşırken, Gümüşhane yüzde 31,7 ile en yüksek orana sahip il oldu. Bunu yüzde 29,8 ile Tunceli ve yüzde 29,7 ile Giresun takip etti. En düşük oran ise yüzde 11,1 ile Batman'da kaydedildi.

Türkiye'de 65 yaş ve üstü nüfus 9,1 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 10,6'sını oluştururken, bu grubun yüzde 19,2'si yani yaklaşık 1,75 milyonu yalnız yaşıyor. Balıkesir, Çanakkale ve Niğde, yaşlıların yalnız yaşama oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Geniş aile yapısında da azalma gözlendi. 2016'da hanelerin yüzde 16,5'i geniş ailelerden oluşurken, bu oran 2024'te yüzde 13,3'e düştü.

2024'te boşanan çift sayısı 187 bin 343 iken, bu boşanmalardan etkilenen çocuk sayısının ise 186 bin 536 olarak kaydedildi. Velayet kararlarında yüzde 74,4 oranında çocuklar annelere, yüzde 25,6 oranında babalara verildi.

"Aile odaklı sürdürülebilir kalkınma politikaları artık zorunluluk haline gelmiştir"

Açıklamada etkinlikteki açılışı konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, istatistik biliminin hem teknik hem de düşünsel bir araç olarak hayatın merkezinde yer aldığını belirtti.

Şimşek, "İstatistik çoğu zaman sadece tablo, grafik, sayı ve formül gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor. Oysa bu alan, hayatın dili ve verinin hikayesidir. Bugün bir hastanede kullanılan tanı algoritmaları da, sosyal medyada bizi yönlendiren içerikler de istatistiksel modellerle belirleniyor. Bu nedenle istatistik sadece bir bilim değil, yaşadığımız çağda bir yaşam becerisidir." ifadelerini kullandı.

TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir de paylaştığı verilere atıfta bulunarak Türkiye'deki doğurganlık oranının ve hane halkı büyüklüğünün küçüldüğüne dikkati çekti.

Demir, "Aile, bizim kültürümüzde toplumsal yapının temelidir. Bu nedenle aile odaklı sürdürülebilir kalkınma politikaları artık zorunluluk haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ ise kurumun kuruluş sürecinden bugüne kadar geçirdiği yapısal dönüşümleri ve resmi istatistik üretim yöntemlerini anlattı.

Yücedağ, "TÜİK'in ürettiği veriler sadece akademi ve kamu için değil, özel sektör, medya ve toplumun tamamı için referans niteliğindedir. Bu nedenle kurum olarak görevimiz, tarafsız ve şeffaf veriyi en güvenilir yöntemlerle üretmek ve kamuoyuna sunmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in 99. Yılında İstatistik Günü Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:35:29. #7.12#
SON DAKİKA: TÜİK'in 99. Yılında İstatistik Günü Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.