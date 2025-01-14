TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi azaldı

TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 döneminde aylık tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin azaldığını açıkladı.

14.01.2025 11:32  Güncelleme: 11:33
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 döneminde aylık tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk eti üretimi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında azalarak 216 bin 754 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyar 710 milyon 852 bin adet oldu. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,2 arttı. Ocak-Kasım 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı.

896 BİN 257 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Kasım ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 896 bin 257 ton oldu. İçme sütü üretimi ise bir önceki yüzde 1 oranında azalarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,8 arttı, ayran üretimi yüzde 6,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 1,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 35,7 arttı. Ocak-Kasım 2024 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 arttı, ayran üretimi yüzde 12,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 15,2 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tavuk Yumurtası, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi azaldı - Son Dakika

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