Tüketim Harcamaları %3,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketim Harcamaları %3,1 Arttı

TÜİK, üçüncü çeyrekte yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının %3,1 arttığını açıkladı.

29.11.2024 10:46
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Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken, ithalatı yüzde 9,6 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 76,3 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 76,3, net işletme artığı/karma gelir yüzde 45,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 31,9 iken bu oran 2024'te yüzde 36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,8 iken yüzde 45,1 oldu.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2022 1. Çeyrek2.519.789181.490186,97,8
2022 2. Çeyrek3.424.670219.665201,67,6
2022 3. Çeyrek4.273.138242.416223,84,1
2022 4. Çeyrek4.794.179262.243231,23,3
2022 Yıllık15.011.776905.814210,95,5
2023 1. Çeyrek4.687.492248.416195,34,5
2023 2. Çeyrek5.571.440274.908210,94,6
2023 3. Çeyrek7.759.106298.760238,46,5
2023 4. Çeyrek8.527.683307.925241,94,6
2023 Yıllık26.545.7221.130.009221,65,1
2024 1. Çeyrek8.858.091286.728205,75,3
2024 2.Çeyrek9.925.986307.4072162,4
2024 3.Çeyrek11.893.252357.989243,42,1
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2023 3. çeyrek2024 3. çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık0,84,6
Sanayi5,9-2,2
İmalat sanayisi6,5-2,8
İnşaat7,29,2
Hizmetler5,91,4
Bilgi ve iletişim2,22,2
Finans ve sigorta faaliyetleri5,96,2
Gayrimenkul faaliyetleri3,22,5
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri-1,2-0,3
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri4,11,9
Diğer hizmet faaliyetleri3,2-2,4
Sektörler toplamı5,52,1
Vergi-sübvansiyon15,22,3
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)6,52,1
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketim Harcamaları %3,1 Arttı - Son Dakika

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