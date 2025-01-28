Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün

İlk taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2025. Bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.
Diğer taraftan ödenmeyen borçlarla ilgili vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araç muayenesi için de MTV'nin ödenmiş olması zorunlu tutuluyor.
Araç sahipleri MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ekranı açıldıktan sonra kimlik numaranız ve plakanızı girdikten sonra sorgula butonuna basarak borcunuzu öğrenebilirsiniz.
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