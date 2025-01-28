Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün

Serkan Güngör:

ya tamam odedik tamam.. 15 yillik arac, 2500 tl harac.. yarinisi odedik.. bi sal bizi hukumet bi sal.. sanki ben alinca bana faydasi okdu .. devlet memuru kimlerse onlardan al.. onlar sen verdin maas onlar senin calisanin.. gectigin yoldan al para mutahitlere giden bilmem kac yil, cok darlaninca bi tabela koy apacik sehirler arasi yola ( 70 ( 80 ) sonra 2 km ileriye de bi polis.. o uygulamayi yapan polisler bile o yolda oyle 60 50 70 le gecmezler sivil yasamlarinda.. kisacasi bi sal artik cidden soyguna dondu ya.. verginin vs de bi adabi vardi eskiden.