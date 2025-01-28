Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün - Son Dakika
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Ekonomi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün

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MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemelerinde son 3 gün. 31 Ocak tarihine kadar vergisini ödemeyen araç sahipleri gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Ayrıca vergi daireleri e-haciz işlemi başlatabilecek.

28.01.2025 12:54  Güncelleme: 13:05
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İlk taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2025. Bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.

E-HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILIYOR

Diğer taraftan ödenmeyen borçlarla ilgili vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araç muayenesi için de MTV'nin ödenmiş olması zorunlu tutuluyor.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ekranı açıldıktan sonra kimlik numaranız ve plakanızı girdikten sonra sorgula butonuna basarak borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün

MTV Ödeme, Otomobil, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Güngör:
    ya tamam odedik tamam.. 15 yillik arac, 2500 tl harac.. yarinisi odedik.. bi sal bizi hukumet bi sal.. sanki ben alinca bana faydasi okdu .. devlet memuru kimlerse onlardan al.. onlar sen verdin maas onlar senin calisanin.. gectigin yoldan al para mutahitlere giden bilmem kac yil, cok darlaninca bi tabela koy apacik sehirler arasi yola ( 70 ( 80 ) sonra 2 km ileriye de bi polis.. o uygulamayi yapan polisler bile o yolda oyle 60 50 70 le gecmezler sivil yasamlarinda.. kisacasi bi sal artik cidden soyguna dondu ya.. verginin vs de bi adabi vardi eskiden. 119 4 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    ülkeyi borçlar la icralarla kurtarıyoruz hamdolsun uçuyoruz 56 5 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Nefesiniz tutun yoksa ondan bile vergi alacaklar aman dikkat 58 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şu an müthiş bütçe açığı var. Dengelemek için ne yapacaklar. Yine vatandaşın sırtına binecekler. Uçan kuşa vergi konmaya başlandı. Zamlar yağmur gibi devam ediyor. Gerekirse soğan ekmek yeriz, bunları başımızda tutarız diyenler yüzünden bu hale geldik. 48 5 Yanıtla
  • Numin null:
    bu vergiler de olmazsa ne devlet ayakta kalır nede bu bastakiler doyar. kene misali 46 2 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    herkes icralik 20 2 Yanıtla
  • murat2069:
    haram olsun garibanın cebindeki parayla hazine dolmaz yandaş hırsızlıgı bitirin once 4 0 Yanıtla
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