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TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı - Son Dakika

TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı

09.12.2021 10:35
TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı

Tüm Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMGİAD) Malatya İl Başkalığına İş adamı Hasan Ulutaş atandı.

Tüm Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMGİAD) Malatya İl Başkalığına İş adamı Hasan Ulutaş atandı.

Genel Merkezi Adana'da bulunan ve Türkiye genelinde yapılanma çalışmalarına hız veren Tüm Girişimci İş İnsanları Derneği'nin Malatya İl Başkanlığı'na İş adamı Hasan Ulutaş atandı.

Adıyaman ve Elazığ illerini de kapsayacak şekilde bölgede faaliyet yürütecek olan TÜMGİAD Malatya Başkanı Hasan Ulutaş, yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdikleri ilk toplantı sonrası yaptığı yazalı açıklamada, TÜMGİAD'ın yurt genelinde her geçen gün ivme kazanarak güçlü bir yapılanma ile yerel üreticilerin ve ihracatın sağlam bir dayanağı olacağını söyledi.

2022 yılı öncesinde Malatya-Elazığ ve Adıyaman genelinde çalışmaların hız kazanacağını kaydeden Başkan Ulutaş, "TÜMGİAD Malatya ailesi olarak yerel üretici, sanayici, çiftçi ve girişimci ruha sahip tüm esnaf ile birlikte daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz yerel üretici ve çiftçinin uluslararası pazarda yer alması, kırsal kalkınma ve istihdama destek olmak ve üreticilerin kendi bölgelerindeki ihracatı arttıracak çalışmalar yapması" dedi. - MALATYA

TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı

Hasan Ulutaş, Adıyaman, İş Adamı, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı - Son Dakika Ekonomi


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