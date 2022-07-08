Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar - Son Dakika
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Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar

08.07.2022 20:53

Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar Kurban Bayramı tatiline saatler kala, turizm kenti Antalya'da karavan yoğunluğu yaşanıyor Otellerdeki fiyatları çok yüksek bulan karavan tatilcileri, dünyaca ünlü sahil manzarasında tatilin keyfini sürüyor Halil Efe: "Denize...

Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar

Kurban Bayramı tatiline saatler kala, turizm kenti Antalya'da karavan yoğunluğu yaşanıyor

Otellerdeki fiyatları çok yüksek bulan karavan tatilcileri, dünyaca ünlü sahil manzarasında tatilin keyfini sürüyor

Halil Efe: "Denize daha yakın olmak gibi bir avantajımız var. Denizin dibindeyiz ve böyle daha keyifli oluyor"

ANTALYA - Kurban Bayramı tatiline sayılı saatler kala, turizm kenti Antalya'da karavan yoğunluğu yaşanıyor. Otellerdeki fiyatları çok yüksek bulan karavan tatilcileri, dünyaca ünlü sahil manzarasında tatilin keyfini sürüyor.

Turizmin başkenti Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde yoğunluk gittikçe artmaya başladı. Tatile sayılı saatlerde kalan, kente Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler akın akın gelmeye başladı. Otellerdeki yüzde 90'a ulaşan doluluk ve konaklama fiyatlarındaki artış, karavan turizmine de yansıdı. Kentteki mevcut karavan yaşamını süren vatandaşlara, karavan tatilcileri de eklenince, sahil kısmında karavan yoğunluğu oluştu. Otellerdeki fiyatları çok yüksek bulan karavan tatilcileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili manzaralı alanda tatilin keyfini sürmeye başladı.

"İşgalci değiliz"

2 yıldır karavan hayatı yaşayan Aydın Avcı, çoğu karavancının tatil ve barınma amaçlı bölgede bulunduğunu söyledi. Otellerdeki fiyatların çok yüksek olduğuna dikkat çeken Avcı, en uygun seçimin karavan olduğunu aktardı.

Belediyenin karavan parkı ile ilgili çalışmasını doğru bulan Avcı, "Biz de buralarda kalmaktan dolayı hoşnut değiliz. Burada emniyet açısından da tedirginiz. Uygun fiyatla karavan park yapılsa, orada kalmak isteriz. Park alanlarını işgal ettiğimiz söyleniyor. Biz buraları işgal etmiyoruz. Yer gösterilsin, oraya geçeriz" dedi.

"Denize otellerden daha çok yakınız"

Ankara'dan bayram tatili için oğluyla birlikte Antalya'ya gelen Halil Efe de, denize sıfır alanda karavan yaşamının oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade etti. "Otellere güç yetmiyor" diyen Efe, sadece kamp ücreti ödediklerini belirterek, "Karavanla gelmek otele göre çok daha uygun oluyor. Denize daha yakın olmak gibi bir avantajımız var. Denizin dibindeyiz ve böyle daha keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.

Efe, karavancılara imkan sağlayan büyükşehir belediyesine de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Halil Efe, Antalya, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar - Son Dakika
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