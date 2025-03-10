Turizm merkezi Bozcaada\'da Tiny House 1 Eylül\'e kadar ada dışına taşınacak

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde belediye tarafından, kaçak konaklamanın önüne geçmek için adada son dönemde çoğalan 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler ve karavanlar gibi hareketli yapılar için meclis toplantısında karar alındı. Kararda, adada kalıcı barınma imkanına sahip mobil yapıların tüm altyapı hizmetleri belirlenip durdurulacak. Alt yapı hizmetlerden yararlananlar için de suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca, adanın tamamının doğal ve arkeolojik sit alanı olmasına dayandırılarak, bu yapıların Bozcaada dışına taşınması zorunlu tutulacak. 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler ve karavan sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre tanındı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih ettiği turizm merkezi Bozcaada ilçesi son dönemde 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerin akınına uğramaya başladı. Bozcaada Belediye Meclisinde son aylarda adaya konuşlandırılan 'Tiny House'lar konusu bir kez daha gündeme geldi.

Bozcaada Belediyesi'nin 9 Nisan 2021'de yapılan meclis toplantısında alınan kararda, 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evler adaya geçiş yasaklanmıştı.

Geçen yıl Mayıs ayında da gündeme gelen 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evler konusunda Bozcaada Belediyesi tarafından alınan bir dizi karar sonrası 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler için mühürleme işlemi yapılmış, bu hareketli yapılara su ve elektrik hizmetleri verilmeyeceği, daha önceden su ve elektrik bağlananların da kesileceğini belirtmişti.

Bozcaada Belediyesi, son yıllarda sık sık gündeme gelen ve ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan 'Tiny House' ve karavan gibi hareketli yapılar için, belediye meclisi Mart ayı toplantısında yapılan yeniden karar aldı. Ek gündem olarak sunulan Fen ve İmar Servisi'nin hareketli yapılar ile ilgili çalışma raporu Meclis Üyesi Günay Yurdakul tarafından okudu.

Raporda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 4. ve 20. maddeleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun "Çevrenin Korunması" başlıklı 9. maddesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Doğal Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile ilgili 728 sayılı İlke Kararı, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 109 sayılı İlke Kararı ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu gibi birçok kanun ve yönetmeliğine dikkat çekilirken, "Bozcaada Belediyesi sınırları içerisinde; söz konusu tekerlekli, plakalı ve araç ruhsatlı karavanlarla bir motorlu taşıta bağlanmış römork/motorsuz araç şeklindeki mobil evlerin belediyemiz tarafından belirlenmiş araç park yerlerinde park etmelerinde sakınca olmadığına, motorlu taşıtlarından ayrılmış konteyner, römork vb. her türlü üniteye ise Bozcaada'nın tümünün doğal ve arkeolojik sit alanı olması nedeniyle izin verilemeyeceğine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Uygulamanın nasıl olacağına ilişkin alınan kararların paylaşıldığı raporda, "Karar 1: Tiny houseların (küçük/mobil ev) elektrik-su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Kalıcı barınma imkanı sağlayan tüm hizmetler kesilecek ve "kanunlara aykırı uygulama" nedeniyle suç duyurusunda bulunulması için gerekli işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Karar 2: Alınan bu yeni karar çerçevesinde mağduriyetler oluşturmamak adına Bozcaada'da bulunan tiny houseların (küçük/mobil ev) Bozcaada dışına çıkarılması zorunlu tutulmuş, söz konusu işlemler için son tarih 1 Eylül 2025 olarak belirlenmiştir. Karar 3: 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Bozcaada dışına çıkarılmayan tiny houselar (küçük/mobil ev) için; alınan meclis kararına muhalefet, bilinçli çevre kirliliğine yol açmak, su ve elektrik hizmetlerini amacı dışında kullanmaktan, bulunduğu arsaların sahipleri hakkında "kanuna aykırı uygulama" nedeniyle suç duyurusunda bulunulacak ve tiny houseların Bozcaada'da kaldığı her gün için ayrı ceza kesilecektir. Karar 4: 18 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe yapılan ekleme ile "ilgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip, bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi araç" olarak belirlenen ve bir motorlu taşıta bağlanmış römork/motorsuz araç şeklindeki mobil evlerin ise; Bozcaada'ya girişlerinde kayıtlarının zorunlu tutularak, sadece belediyemiz tarafından belirlenen ücretsiz park yerlerinde geçici süre ile beklemesine izin verilecektir" denildi. - ÇANAKKALE