Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

21.04.2022 09:48
Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizmciler, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizmciler, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Turizm Haftası bünyesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Turizmde Mesleki Eğitim Paneli yapıldı. ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Burçin Cevdet Çetinsöz'ün moderatörlüğünde yapılan panelde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve ALTİD Başkanı Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz konuşmacı olarak yer aldı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'un da katıldığı panelde öğrenciler, turizmcilere sektörle ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. - ANTALYA

Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

YORUMLAR
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Gazipaşa, Antalya, Turizm, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmciler, ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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