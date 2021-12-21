Turizmde sanal gerçeklik teknolojisi temalı AB semineri İzmir'de başladı

İzmir Valiliği ile İtalya'nın Petrella Tifernina ve Portekiz'in Cascais belediyelerinin ortaklaşa yürüttüğü "Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanılmasıyla Erişilebilir Turizm İçin Politika Yenilikleri" adlı AB projesi çerçevesinde düzenlenen seminer İzmir'de başladı.

İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, İzmir Ticaret Odası'ndaki seminerin açılışında, teknolojinin her sektörde etkin biçimde kullanıldığını belirterek, bu projeyle turizmde teknoloji kullanımının ne aşamada olduğunun ele alındığını dile getirdi.

Türkiye, İtalya ve Portekiz'in turizmden önemli gelir elde eden ülkeler olduğunu söyleyen Arıcan, bu ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önem arz ettiğini vurguladı.

Turizmde sanal gerçekliğin, teknolojinin kullanımının artmasının kalite ve rekabetin artmasını sağlayacağını belirten Arıcan, şöyle dedi:

"Teknolojinin kullanılması zaman tasarrufu sağlayacak. Pazarlama, dağıtım ve üretim stratejisinin çoğalmasını sağlayacak. Bilgiye erişim kolaylaşacak. En önemlisi turistik tüketicinin gereksinimleri karşılanacak. Bunlar sağlanınca istihdamda da gelişme olacak. Engelli insanların da bu sürece dahil edilmeni sağlamak, hem hizmet alan hem de hizmet veren şeklinde ülkelerin turizm gelirlerine katkı sağlayacak."

Petrella Tifernina Belediyesinin temsilcisi Roberto D'amico, projenin sektördeki politika yenilikleriyle ilgili olduğunu ifade ederek, "Sanal gerçeklik teknolojisinin turizmde ne şekilde kullanılabileceğini görmek ve geliştirmeye çalışmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş de projenin turizm sektöründe dijitalleşmenin, erişilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi açısından kıymetli olduğunu dile getirerek, "Seyahat sektörünün geleceğinin yeniden şekillendiği, dijital hizmetler sunabilen, sürdürülebilir ve doğa dostu destinasyonların öne çıktığı pandemi sonrası dönemde kentimizin pozitif ayrışmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek, odamız açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Projenin amaçlarından birinin İzmir'de erişilebilirliğin geliştirilmesi olduğunu söyleyen Özkardeş, şunları kaydetti:

"Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının destinasyon tanıtımı amacıyla daha geniş alanlarda kullanılması nihai hedeflerimiz arasında. Sağlıklı, sürdürülebilir, erişilebilir ve dijital çözümler ile seyahatseverlere deneyimleme imkanı sunan destinasyonlar ve bu destinasyonlardaki hizmet sağlayıcılar gelecek düzendeki yerini alacak."

Diğer proje temsilcilerinin çevrim içi katıldığı seminer yarın sona erecek.