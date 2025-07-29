Türk Eğitim-Sen\'den Kapsamlı Talepler

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında 100'ü aşkın talep sundu.

Memur ve memur emeklilerinin mali ve özlük haklarının belirlendiği ve 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri başladı. Türk Eğitim-Sen, görüşmeler çerçevesinde kapsamlı teklif listesi hazırladı. Sendika; öğretmenlerden akademisyenlere, şube müdürlerinden yardımcı hizmetlilere, teknisyenlerden rehber öğretmenlere kadar tüm eğitim çalışanlarını kapsayan 99 genel ve 100'ü aşkın mesleğe özel talebi kamuoyuyla paylaştı.

Hazırlanan talepler; ekonomik haklar, özlük hakları, çalışma şartları, görevde yükselme, vergi adaleti ve sosyal yardımlar gibi birçok başlığı kapsıyor. Türk Eğitim-Sen, bu taleplerin gerçekleşmesinin eğitim sisteminin niteliğini artıracağını, çalışanların motivasyonunu yükselteceğini savunuyor.

Türk Eğitim-Sen'in masaya getirdiği tekliflere bakıldığında, vergi dilimi adaleti, refah payı, hazırlık ödeneği, sözleşmeli istihdamın sonu, mülakatın kaldırılması, bayram ikramiyesi, emeklilik hakları, kira yardımı, ulaşım, gsm ve müze indirimi, kadrolu istihdam, yıpranma payı, 24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi, nöbet ücreti, ek derslerde vergi kesintisi gibi konularda 100'ü aşkın talebe yer verildi.

Taleplere ilişkin Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada ise "Tüm eğitim çalışanlarının sosyal, ekonomik ve mesleki haklarını korumak için hazırlanan bu talepler, bir hak mücadelesinin ürünü olup her bir satırı eğitim çalışanlarının sesi olmuştur. 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, kamu vicdanı ve adalet duygusu gözetilerek yürütülmelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA