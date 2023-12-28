Türk Eximbank, AFC\'nin çıkarılmış hisselerini satın aldı

Türk Eximbank, Africa Finance Corporation'ın (AFC) çıkarılmış hisselerini satın alarak, kuruluşun yüzde 3,29 oranında sermayedarı oldu.

Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulunun 14 Aralık 2023 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında; Afrika'nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan AFC'nin çıkarılmış hisselerinden satın alınarak yüzde 3,29 oranında sermayedar olunmuştur." ifadesine yer verildi.