Türk Hava Yolları ve Boeing ile İşbirliği Artıyor

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesince (OSSA) düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) kapsamında, "Uluslararası Havacılık ve Uzay Sektöründe KOBİ'lerin Yeri" oturumu gerçekleştirildi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, ATO Congresium'daki oturumda yaptığı konuşmada, geçen yıl Airbus ile motor ve bakımları dahil yaklaşık 90 milyar dolar düzeyinde sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Buna benzer bir rakam da belki Boeing ile anlaştığımız takdirde gelecek." dedi.
Konukcu, önümüzdeki 10 yıla yayılacak şekilde Türkiye'nin uçak ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışma yürüttüklerine, bu nedenle büyük hacimli tutarlar ortaya çıktığına işaret etti.
Söz konusu tutarların Türkiye'ye teklif edilecek iş fırsatlarını da önemli düzeyde artırdığını dile getiren Konukcu, şunları kaydetti:
"20 yıl önce havacılık yapısalları alanında Türkiye'nin ihracatı yok denecek seviyelerdeydi. Ancak şimdi 5,5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatının belki 1 milyar doları aşan kısmı sadece havacılık yapısalları üzerinden sağlanıyor. Yeni bir sektör ortaya çıkmış durumda. Burada THY'nin satın almalarının çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Satın alma miktarımız arttıkça iş paketlerinin, şirketlerin Türkiye'ye olan yatırımlarının paralel şekilde artacağını düşünüyoruz."
Konukcu bütün sözleşmelerin, ihalelerin uluslararası anlaşmalara göre yapıldığını bildirerek, "Onların da şirketlerine karşı sorumlulukları var. Bunların hiçbirini örselemeden, bu anlaşma özelinde ülkemize daha fazla iş fırsatının teklif edilmesini getiriyor." diye konuştu.
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da şirketin Türkiye'de 80 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Boeing olarak 2017 yılında Türkiye Milli Havacılık Planı'nı açıkladıklarını anlatan Sargın, mevcut tedarikçilere destek sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.
Sargın, Türk sanayisiyle şimdiye kadarki iş hacimlerinin 2 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "TUSAŞ gibi kurumlar diğer tedarikçileri de peşinden sürüklüyor. Biz burada bu değeri görüyoruz ve yatırım yapıyoruz." diye konuştu.
Airbus Uluslararası İşbirliği Kıdemli Direktörü Thierry Ader de 2008'den bu yana Türk ordusuyla işbirliği halinde olduklarını dile getirdi.
Ader, Türkiye'deki iş hacmini son 10 yılda önemli oranda artırdıklarına dikkati çekerek, THY ile de kapasite artırma konusunda anlaşmaları olduklarını kaydetti.
Leonardo Türkiye Genel Müdürü Paolo Maria Sebastiani de Türkiye'de 30 yıldır çalışma yürüttüklerini, KOBİ'ler için kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Türkiye'de KOBİ'lerin ekosisteme katılması konusunda çalıştıklarını anlatan Sebastiani, "Mükemmelliyetçiliği, yenilikçiliği öncelikleyen, büyümeye özen gösteren KOBİ'ler arıyoruz." diye konuştu.
TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel de inovatif düşüncelere sahip firmaları tedarikçi ağlarına eklemek istediklerini belirterek, "TÜRKSAT olarak uydu sistemin geliştirilmesine verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. Bu alanda üretim yapmak isteyen firmaların yanında olduğumuzu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
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Edremit Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz olarak dağıttı. Toplam 4 bin 500 adet fide, çiftçi, bahçıvan ve tarımı desteklemek isteyen vatandaşlara dağıtıldı.
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