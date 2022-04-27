Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi - Son Dakika
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Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi

27.04.2022 14:35
Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi

Türk-İş'in her ay yaptığı araştırmanın sonucuna göre nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak belirlendi.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 5 bin 323 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 965 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8.02 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 85.02 oldu.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI

Araştırmaya göre, nisan ayında ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı. Dana, kuzu, tavuk ve balık eti fiyatında artışlar yaşandı. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken, nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Makarna, pirinç, bulgur ile un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi.

SEBZE FİYATLARI GERİLEDİ

Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi sebzelerin fiyatları geriledi. Patatesin kilogramı 10 liraya yükselirken, soğan 5 liradan satılmaya başlandı. Kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,92 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan ayçiçeği yağında fiyat bu ay sabit kaldı.

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Son Dakika Ekonomi Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi - Son Dakika


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