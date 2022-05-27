Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika pazarında - Son Dakika
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Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika pazarında

27.05.2022 14:00
Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika pazarında

Türk jeneratör üreticileri, ihracat pazarında gözlerini Kuzey Afrika'ya çevirdi.

Türk jeneratör üreticileri, ihracat pazarında gözlerini Kuzey Afrika'ya çevirdi. 2016'da Adana'da kurulan ve bugün 25'ten fazla ülkeye ihracat yapan İMC Jeneratör, Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika'da büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi. İMC Jeneratör & Beta Transformatör Satış Müdürü Mahmut Sami Saka, ihracatın ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "TurkishExporter üzerinden ihracat yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Potansiyel müşterilere ulaşabilmenin en kısa yolu TurkishExporter" dedi.

İMC Jeneratör, Adana'da ürettiği ürünlerini 25'ten fazla ülkeye göndererek ihracat odaklı büyümesini sürdürdü. E-ihracat yatırımlarıyla da pazar paylarını büyüten ve ihracat potansiyellerini artıran İMC Jeneratör & Beta Transformatör Satış Müdürü Mahmut Sami Saka, Fas, Cezayir, Nijerya, Sudan, Moritanya, Libya, Tunus, Gana, Etiyopya, Uganda, Kenya, Güney Afrika, Arnavutluk gibi ülkeler başta olmak üzere, ihracata büyük önem verdiklerini söyledi.

"Daha çok ihracat, daha fazla söz sahibi ülke"

Adana'daki fabrikalarında 50'den fazla kişiyle birlikte üreten İMC Jeneratör, e-ihracat yatırımları arasında TurkishExporter'ı tercih ederek ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sundu. Saka, "Ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin artması için en önemli etkenlerden birisi ihracat. Ayrıca ülkemizin dünyada söz sahibi olabilmesi adına yüksek adetli üretim ve ihracat rakamları elzemdir" şeklinde konuştu.

E-ihracatla dünyanın dört bir yanına

Saka, "Afrika genel olarak en önemli pazarlardan birisi. Özellikle Libya, Sudan, Nijerya önemli ülkeler" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 yılında Kayseri'deki yetkililerinin ziyareti sayesinde TurkishExporter ile tanıştık. TurkishExporter üzerinden ihracat yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Potansiyel müşterilere ulaşabilmenin en kısa yolu TurkishExporter. Hedef ülkelerdeki potansiyel müşterilere anlık olarak ulaşabilmek ihracatı gerçekleştirebilmek adına önemli bir adım." - ADANA

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Kaynak: İHA

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