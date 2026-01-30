2025\'te 4,7 milyar dolara ulaşan ihracat, IIFF 2026 ile yeni pazar hedeflerini güçlendiriyor

Türk mobilya sektörü, 4,7 milyar dolarlık ihracat hacmini katma değer, tasarım ve markalaşma odaklı büyüme stratejisiyle orta vadede yeni pazarlara taşımayı hedefliyor.

Türkiye mobilya sektörünün en kapsamlı uluslararası organizasyonu olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF 2026), tüm hızıyla devam ederken yabancı ziyaretçiler, uluslararası satın alma heyetleri ve yoğun iş görüşmeleriyle Türk mobilya sektörünün küresel ticaretteki konumunu güçlendiriyor.

27–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen IIFF 2026; sektörün ihracat odaklı büyüme stratejilerine katkı sunan önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

MOSDER Başkanı Davut Karaçak: "İhracatta Katma Değeri Artırarak Yeni Pazarlara Açılmayı Hedefliyoruz"

MOSDER Başkanı Davut Karaçak, fuarın sektörün ihracat vizyonu açısından taşıdığı önemi şu sözlerle değerlendirdi:

"Türk mobilya sektörü, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur. Orta vadede önceliğimiz; katma değeri yüksek, tasarım ve markalaşma gücü güçlü ürünlerin ihracattaki payını artırmak ve mevcut pazarlarımızın yanı sıra Orta Doğu, Avrupa, Amerika ve Afrika başta olmak üzere yeni pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektir. IIFF, bu hedeflere ulaşma yolunda sektörümüzü uluslararası alıcılarla buluşturan en önemli platformlardan biridir."

"MOSDER olarak, sektörü temsil eden güçlü üye yapımız ve fuara yoğun katılım gösteren üyelerimizle Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda yer alıyoruz. Üyelerimiz, IIFF 2026 kapsamında sergiledikleri koleksiyonlar ve gerçekleştirdikleri ticari görüşmelerle Türk mobilya sektörünün üretim gücünü, tasarım yetkinliğini ve ihracat vizyonunu uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor. Dernek olarak fuardaki bu güçlü varlığımız, sektörümüzün ihracat odaklı büyüme hedeflerini ortak bir vizyonla sahiplendiğimizi ortaya koyuyor."

Uluslararası Satın Alma Heyetleriyle Somut Ticari Görüşmeler

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ve sektörel temaslar, Türk mobilya sektörünün ihracat potansiyelini desteklerken, firmalar açısından yeni iş birlikleri ve uzun vadeli ticari ilişkiler için önemli fırsatlar sunuyor.

İhracatta Tasarım, Katma Değer ve Markalaşma Odaklı Strateji

Türk mobilya sektörünün ihracat yaklaşımı, yalnızca üretim hacmini artırmanın ötesinde; ürün başına yaratılan değeri yükseltmeye odaklanıyor. Tasarım gücü yüksek, fonksiyonel ve sürdürülebilir ürünler, Türk mobilyasının uluslararası pazarlarda rekabetçi ve kalıcı bir konum elde etmesini sağlıyor.

IIFF 2026, firmalara yeni pazarlara açılma, marka bilinirliğini artırma ve ihracat ağlarını genişletme imkanı sunarak, sektörün orta vadeli ihracat hedeflerini destekleyen stratejik bir vitrin işlevi görüyor.

Türk Mobilyası Küresel Rekabette Konumunu Güçlendiriyor

Fuar süresince kurulan temaslar ve gerçekleştirilen görüşmeler, Türk mobilya sektörünün küresel pazarlarda daha güçlü ve sürdürülebilir bir konum elde etmesine katkı sağlıyor.

