Türk Müteahhitler Irak'ta Projelerde Yoğunlaşıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin, Irak'ta özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarının oluşturduğu konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda önemli projelere yoğunlaştığını bildirdi.

Bakan Bolat, 8 Mayıs'ta başkentte gerçekleştirilen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi, öncelikli hedefler arasında yer almıştı.

Türk müteahhitlerinin, Irak'ta gerçekleştirdiği projelerin de masaya yatırıldığı toplantıda, Türk özel sektörünün ülkenin yeniden kalkınma ve imarına katkı sunmaya hazır olduğuna işaret edilmişti.

Birçok sektörde işbirliği fırsatları ele alındı

Bolat, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraklı mevkidaşı Al-Greyri ile başta ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım olmak üzere birçok sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Görüşmede, müteahhitlik alanının öne çıktığını aktaran Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak'ta bugüne kadar 1130 proje ve toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işi üstlenerek, büyük bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Bolat, ilerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, yeni ve kapsamlı projelerle, güçlü performansın daha da yukarılara taşınmasını beklediklerini belirterek, "Firmalarımız, özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarının oluşturduğu konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda önemli projelere yoğunlaşıyor." dedi.

"Teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması için yapıcı diyalog yürüttük"

Türkiye'nin, birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) yürürlükte bulunduğuna ve dünyada en geniş serbest ticaret ağına sahip 10. ülke olduğuna dikkati çeken Bolat, bu alanda istekli olan ülkelerle işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Bolat, mevkidaşı Al-Greyri ile karşılıklı ticaretin önündeki teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması konusunda da yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlattı. Özellikle, Irak'ın 1 Nisan itibarıyla Tır Sözleşmesi'ni uygulamaya koymasını memnuniyetle karşıladıklarını anımsatan Bolat, "Ancak sınırda mühürlenen araçların, Musul'da tekrar kontrol edilmesi gibi uygulamaların ticaret akışını yavaşlattığını, bu konunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini muhataplarımıza açıkça ifade ettik. Tüm bu adımlar, iki ülke arasındaki ticaretin daha verimli, şeffaf ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlayacak, özel sektörlerimizin önünü açacak." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduklarının altını çizen Bolat, Irak ile ticareti geliştirmeye yönelik protokollerin ise bu yıl Bağdat'ta yapılması planlanan "Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 2. Dönem Toplantısı"nda değerlendirileceğini açıkladı.

Türk özel sektörünün, Irak'taki yatırım fırsatlarından yararlanmasını desteklediklerini belirten Bolat, "Bakanlığımız hem mal hem de hizmet ihracatçılarımıza yönelik çeşitli destek mekanizmalarını sunuyor. Bu desteklere ilişkin tüm süreçler, 'https://www.kolayihracat.gov.tr/' internet adresi üzerinden, detaylı ve kolay anlaşılır şekilde firmalarımızla paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

Nitelikli bir ticaret heyetinin, mayısta Irak'a gitmesi bekleniyor

Bolat, Bakanlık koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda, 25-29 Mayıs'ta nitelikli bir ticaret heyetinin, Irak'ın Erbil kentine gitmesinin planlandığını bildirdi.

Burada iki ülke iş insanları arasında nitelikli iş görüşmelerinin yapılacağını söyleyen Bolat, böylece Türkiye'nin Irak'a ihracatını artırmayı, Irak'tan Türkiye'ye ithalatı daha çeşitli ve dengeli hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bolat, bu yıl Irak'ta yapılacak 9 uluslararası fuarı, destek programı kapsamına aldıklarına değinerek, ayrıca 21 Mayıs'ta Bağdat'ta düzenlenecek AQAR FAIR 2025'e (Irak Uluslararası Gayrimenkul, Yatırım ve Yapı Malzemeleri Fuarı) milli katılım gerçekleştireceklerini kaydetti.