Türkeli'de ilk doğalgaz yakıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkeli'de ilk doğalgaz yakıldı

Türkeli\'de ilk doğalgaz yakıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk doğalgaz, düzenlenen meşale yakma töreniyle konutlara verildi.

13.02.2025 17:54  Güncelleme: 17:57
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Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk doğalgaz, düzenlenen meşale yakma töreniyle konutlara verildi.

15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğalgazın Türkeli halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün, Türkeli halkı için çok anlamlı bir gün. Birçok zorluk ve emekle bu noktaya gelindi. Doğalgaz, sadece ısınma değil, aynı zamanda çevreye duyarlı ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmanın da önünü açmaktadır. Bizler de devlet olarak, Türkeli'nin her alanda kalkınması için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de "Türkeli'nin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bugün de bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Doğal gaz halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu,.

Törende, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve doğalgaz firması yetkilisi de birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından, dua eşliğinde doğal gaz meşalesi yakılarak tören sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkeli'de ilk doğalgaz yakıldı - Son Dakika

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