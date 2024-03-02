Türkgözü Gümrük Kapısı\'nda Tır Parkı Projesi

Ekonomi

Kafkaslara ve Asya'ya açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla bölgeye tır parkı yapılacak.

Posof-Türkgözü kara yolunun 3'üncü kilometresinde yapılması planlanan tır parkına ilişkin bölgede incelemede bulunan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin'den bilgi aldı. Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yapılan tır parkının kısa bir süre önce hizmete girdiğini söyledi.

TIR Parkı projesi ile hizmet şeklinde değişiklik tasarlandığını ifade eden Vali Çiçek, şunları söyledi: "İhracat yükü taşıyan araçlarda zaman zaman kilometrelerce uzayan TIR kuyruğu oluşuyor. Beklemeler ile çağın gerisinde kalmış bir Türkiye imajı oluşturuyor. Bu sadece imaj değil maliyet açısından da rahatsızlık verici bir durum. Bu çalışma ile tır yoğunluğunu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Şoförlerin bekleme sürelerince yaşam kalitesini yükseltmek adına yaşam alanlarının bulunacağı TIR Parkını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyoruz. Sürücülerimize de birçok imkan sağlanacak. Belirli aralıklarla oluşan tır yoğunlukları bu şekilde önlenmiş olacak. Amacımız birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sorunu çözmek. Gürcistan'a açılan iki kapımız mevcut. Birisinde tır parkı faaliyete girdi, sıra Türkgözü Gümrük kapısında. Biz de burada yapılacak çalışma öncesi incelemelerde bulunduk." - ARDAHAN