"Türkiye 100" için başvurular başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 100" programı için başvuruların başladığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen, "Türkiye 100"ün programı için başvuruların başladığını belirtti.

"Şirketlerin görünürlüğü için önemli bir fırsat"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2011 yılından bu yana düzenlenen programın, hızlı büyüyen şirketlerin ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şartlara uyan Samsunlu şirketleri de programa başvuru yapmaya davet eden Murzioğlu, "Bilindiği gibi, 2021 yılında TOBB Türkiye 100 ödül programı, Ticaret Bakanımız ve çok sayıda oda-borsa başkanının katılımıyla, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenmişti. İlimizden de MC Filtre Sanayi ve Samsun Yurt Savunma Sanayi listeye girerek göğsümüzü kabartmıştı. Ülkemizde ve kentimizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketler hem kamuoyunda tanınır hale gelecek, başarılı girişimciler hem Türkiye'de hem de dünyada önü açılacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar. Bu açıdan, şartlara uyan firmalarımızı programa başvurmaya davet ediyorum" dedi.

Başvuru koşulları

Başvuru şartları ile ilgili de açıklamada bulunan Murzioğlu, "2022 yılında düzenlenecek Türkiye 100 programında şirketlerin 2019-2021 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin artış hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Programa, 31 Aralık 2018 ve öncesinde kurulan, 2019'da en az 1 milyon TL lira satış gelirine sahip, 2021 yılında en az 2 milyon satış geliri yakalamış ve 2019-2021 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek. Ayrıca, başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması şartı aranırken, kamu ortaklığı veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmayacak. Programa, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketlerin başvurularının kabul edileceği programa, bir holdingin çatısı altındaki şirketler de başvurabilecek. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 100'e başvuru 30 Temmuz'a kadar web sitesi üzerinden yapılabilecek" diye konuştu. - SAMSUN