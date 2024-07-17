Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı\'na Alpaslan Çakar seçildi

(ANKARA) - Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, yeniden Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın Başkan Vekilliği'ne Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.
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