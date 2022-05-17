Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında AB ülkelerini geçti

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile kıyaslandığında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında lider konumda.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2021 yılı sonu itibarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin güncel verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2020 yılında 76 milyon 534 bin olan toplam büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında 75 milyon 640 bine geriledi.

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 330 binle Fransa alırken, onu en yakın 11 milyon 39 binle Almanya, 6 milyon 649 binle İrlanda, 6 milyon 576 binle İspanya ve 6 milyon 378 binle Polonya ve 6 milyon 280 binle İtalya izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Aralık itibarıyla Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 36 bin olarak belirlendi.

Böylece Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında zirvede yer aldı.

AB ülkelerinde küçükbaş hayvan sayısı ise 2021 yılında toplam 71,5 milyon olarak tespit edildi.

Bu dönemde, AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 15 milyon 81 binle İspanya aldı. Onu en yakın 10 milyon 49 binle Romanya, 7 milyon 253 binle Yunanistan, 6 milyon 994 binle Fransa, 6 milyon 728 binle İtalya ve 3 milyon 991 binle İrlanda izledi.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 57 milyon 519 bin olurken koyun varlığı 45 milyon 178 bin olarak kayıtlara geçti.

Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi İspanya'yı 3'e katladı.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 844 binle Yunanistan aldı. Onu en yakın 2 milyon 589 binle İspanya, 1 milyon 486 binle Romanya, 1 milyon 387 binle Fransa, 1 milyon 60 binle de İtalya takip etti.

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da 12 milyon 342 bin olarak tespit edilmişti.

Söz konusu keçi sayısıyla Türkiye, AB ülkelerinin hepsinin toplamını geride bıraktı.