Türkiye'de 988 Kooperatif Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de 988 Kooperatif Faaliyete Geçti

31.07.2025 11:24
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2023 yılının ilk yarısında Türkiye'de 988 kooperatif kuruldu, kooperatifler istihdama katkıda bulunuyor.

Türkiye'de yılın ilk 6 aylık döneminde inşattan işletmeye, tarımdan turizme kadar çeşitli alanlarda 988 kooperatif faaliyete başladı.

Toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel oluşturulan kooperatifler, ülkedeki üretim ve istihdama önemli katkılar sağlıyor. İnşaattan tarıma, ulaştırmadan perakende ticaret ve turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren kooperatifler, üretim planlaması ve pazarlama açısından önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye'de 2020 yılından bu yana Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) yürütülüyor. Bu programla, kooperatif ve üst kuruluşları ile üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, bunların faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması amaçlanıyor. KOOP-DES, özellikle kadın kooperatiflerine özel desteklerle yürütülüyor.

Söz konusu programla kooperatiflerin, makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek veriliyor.

Haziranda kurulan kooperatiflerin başında gayrimenkul geldi

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziranda 135 kooperatif kurulurken, 83 kooperatif faaliyetlerini sonlandırdı.

Haziranda kurulan kooperatiflerin faaliyet alanlarına bakıldığında, gayrimenkul alanındakiler başı çekti. Söz konusu ayda bu sektörde 94 kooperatif kuruldu. Gayrimenkulü, 9 kooperatifle inşaat, 8'erle ulaştırma ve depolama ile toptan ve perakende ticaret, 7'şerle imalat ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, 1'erle idari ve destekleme hizmet ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri izledi.

Haziranda kapanan 83 kooperatifin 41'i gayrimenkul, 16'sı toptan ve perakende ticaret, 9'u tarım, ormancılık ve balıkçılık, 5'i inşaat, 4'ü ulaştırma ve depolama, 2'si konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, 2'si finans ve sigorta faaliyetleri, 1'i eğitim, 1'i imalat, 1'i diğer hizmet faaliyetleri, biri ise uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri alanlarında yer aldı.

6 ayda en çok konut yapı kooperatifi faaliyete başladı

Yılın ilk 6 aylık dönemine bakıldığında ise ülke genelinde 988 kooperatif kuruldu. Aynı dönemde 415 kooperatif ise faaliyetini durdurdu.

Ocak-haziran döneminde kurulanlarda ilk sırayı 649 kooperatifle konut yapı sektörü aldı. Ayrıca 171 işletme, 49 tarımsal kalkınma, 36 motorlu taşıyıcılar, 34 turizm geliştirme, 9 sulama, 8 üretim ve pazarlama, 8 hizmet, 4 su ürünleri, üçer tüketim, site işletme, birlikler, ikişer küçük sanat, eğitim, araştırma ve geliştirme, birer de küçük sanayi sitesi yapı, toplu iş yeri yapı, esnaf ve sanatkarları kefalet, deniz motorlu taşıyıcılar, yayıncılık, sigorta ile kalkınma kooperatifi faaliyete geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Turizm, İnşaat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 988 Kooperatif Faaliyete Geçti - Son Dakika

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