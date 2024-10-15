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Ekonomi

Türkiye'de Ayran Üretiminde Rekor

2024 yazında ayran üretimi 249 bin 649 tonla rekor kırdı, 5 yılda %43 artış yaşandı.

15.10.2024 11:50
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Türkiye'de haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında üretilen ayran miktarı 249 bin 649 ton ile rekor kırdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, sıcak geçen yaz aylarında ayran üretimi üst seviyeye çıktı.

Buna göre, göre, 2020'nin haziran-ağustos döneminde 174 bin 540 ton ayran üretilirken, 2021'de üretim hızla artarak 217 bin 12 tona ulaştı.

Üretim 2022'nin yaz aylarında 209 bin 126 ton olurken, 2023'te üretimin 226 bin 955 tona, 2024'te ise 249 bin 649 tona yükseldiği görüldü. Böylece yaz aylarında üretilen ayran miktarı 5 yılda yüzde 43 artış göstererek rekor kırdı.

Ağustosta aylık üretim rekoru

Ayran üretimde ağustosta aylık rekor da kırıldı. Bu yılın haziran ayında 76 bin 765 ton, temmuzda 86 bin 390 ton, ağustosta 86 bin 494 ton ayran üretimi yapıldığı kayıtlara geçti. Ağustos 2020'de 60 bin 379 ton olan ayran üretimi yüzde 43 artış gösterirken ağustosta son 5 yılın en yüksek aylık üretim miktarına da ulaşılmış oldu.

Tereyağı üretiminde de rekor

2020'nin haziran-ağustos döneminde 18 bin 269 ton tereyağı üretimi gerçekleştirilirken, 2021'de üretim miktarı 19 bin 946 ton oldu. 2022'nin yaz aylarında üretim 20 bin 484 tona, 2023'te 21 bin 65 tona çıktı. 2024'ün haziran-ağustos döneminde 2020'nin söz konusu dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 24 artarak 22 bin 658 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Bu yılın haziran ayında 7 bin 386 ton, temmuzda 7 bin 776 ton, ağustosta 7 bin 496 ton tereyağı üretimi yapıldı.

Ayran üretim miktarı (ton)

YılHaziranTemmuzAğustosToplam
202053.23260.92960.379174.540
202162.68575.45678.871217.012
202267.65667.24274.228209.126
202370.44778.23078.277226.955
202476.76586.39086.494249.649
Tereyağı üretim miktarı (ton)

YılHaziranTemmuzAğustosToplam
20206.3766.1145.77918.269
20217.0716.2866.58919.946
20226.8956.6406.94920.484
20237.1267.7026.23721.065
20247.3867.7767.49622.658

Kaynak: AA

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