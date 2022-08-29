Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.08.2022 10:43
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 719 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 719 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 123 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 599 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 719??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 32 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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