Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 633 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 948 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 701 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 633??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 769 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 229 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.