Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30.08.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 917 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 334 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 917 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 334 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 711 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 800 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 917 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 334??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 858 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 275 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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