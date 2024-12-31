Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 40 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 954 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 103 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 868 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 989 bin 40 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 954 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 635 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.