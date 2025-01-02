Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 811 bin 989 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 846 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 853 megavatsaatle 19.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 723 megavatsaatle 06.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 811 bin 989 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 846 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 12,9 ile barajlı santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 764 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.