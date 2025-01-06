Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 287 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 226 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 189 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 287 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 27,4 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 11 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 776 megavatsaat elektrik ihracatı, 99 bin megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.