Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 66 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 499 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 169 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 363 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 66 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 499 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 19,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 405 megavatsaat elektrik ihracatı, 375 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.