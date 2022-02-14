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Türkiye'de geçen yıl 2,2 milyon ton tavuk eti üretildi - Son Dakika

Türkiye'de geçen yıl 2,2 milyon ton tavuk eti üretildi

14.02.2022 10:30
Türkiye'de geçen yıl 2,2 milyon ton tavuk eti üretildi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışla 2 milyon 245 bin 770 tona ulaştı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışla 2 milyon 245 bin 770 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021'ye ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 19 milyar 297 milyon 591 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 243 milyon 409 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2020'ye göre yüzde 3,6 yükseldi.

Geçen yıl 2 milyon 245 bin 770 ton tavuk eti, 51 bin 301 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarken, hindi eti üretimi ise yüzde 11,9 geriledi.

Aralık ayı verileri

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,8 azalışla 1 milyar 674 milyon 366 bin adede geriledi.

Aralık 2021'de kesilen tavuk sayısı da yüzde 15,3 artarak 115 milyon 739 bin oldu. Tavuk eti üretimi, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 206 bin 677 tona çıktı.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde 21,6 artışla 5 bin 677 ton olarak gerçekleşti.

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Türkiye, Aralık, Hindi, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de geçen yıl 2,2 milyon ton tavuk eti üretildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de geçen yıl 2,2 milyon ton tavuk eti üretildi - Son Dakika
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