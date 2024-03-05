Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 687 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 331 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 754 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 687 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 965 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 240 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.