Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 687 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 331 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 754 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 892 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 687 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 23 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 965 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 240 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Antalya, yılın ilk 2 ayında yüzde 10.82 artışla 499 bin 784 yabancı misafiri ağırladı. Şubat ayında ise yüzde 17.20 artış yaşandı. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan boyunca dana eti fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. İstanbul PERDER, dana kıyma kilogram fiyatını 314 lira, dana kuşbaşı kilogram fiyatını ise 344 lira olarak belirledi. Dernek, tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.
Türkiye'nin seçkin araştırmacılarının yer aldığı 24 kişilik ekipten oluşan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlanırken, bilim insanları kıtada gerçekleştirdiği çalışmalarla gezegenin bilinmeyenlerine ışık tutacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in soru önergesine yanıt vererek, 2023 yılında muayene tekrarı hariç toplam 12 milyon 159 bin 664 aracın muayenesinin yapıldığını açıkladı. Bu araçların otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork olarak dağılımı da verilen bilgiler arasında yer aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024/2 sayılı genelgesi kapsamında yabancıların taşınmaz edinimlerinde kullanılacak değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporları, GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanacak. Değerleme raporu başvuruları Web Tapu üzerinden yapılacak.
Ordu'da üç arkadaşın 13 yıl önce açtığı fabrikada üretilen kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri 29 ülkeye ihraç ediliyor. Giresun'da 1993 yılından itibaren gıda ve makine sektöründe çalışan Erol Akbulut, Rıza Bozkurt ve Ömer Yılmaz, daha sonra kendi işletmelerini açmaya karar verdi. Akbulut, Bozkurt ve Yılmaz, 2011'de kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri ile entegre tesis imalatı için Ordu Organize Bölgesi'nde (OSB) 1000 metrekare kapalı alanda fabrika kurdu. Yurt dışı pazarına Rusya ile adım atan firma, şu anda Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında toplam 29 ülkeye ihracat yapıyor.
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