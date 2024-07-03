Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 78 bin 730 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 85 bin 236 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 689 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 896 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 78 bin 730 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 85 bin 236 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 617 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 980 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.