Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 96 bin 829 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 372 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 154 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 90 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 829 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 453 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 213 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.