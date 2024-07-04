Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 829 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 53 bin 372 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 35 bin 154 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 24,2 payla ilk sırada yer aldı ve bunu yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Türkiye dün 6 bin 453 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 12 bin 213 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

04.07.2024 10:15
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 96 bin 829 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 372 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 154 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 90 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 829 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 453 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 213 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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