Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 169 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 165 bin 900 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 56 bin 501 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 37 bin 571 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 23,8 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür santralleri ve barajlı hidrolelektrik santralleri takip etti. Türkiye dün 7 bin 325 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

18.07.2024 10:35
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 169 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 165 bin 900 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 501 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 571 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 169 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 165 bin 900 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidrolelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 325 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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