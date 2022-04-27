Türkiye'de oyun hasılatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'de oyun hasılatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı

27.04.2022 00:58
Türkiye'de oyun hasılatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı

Türk Oyun Sektörü 2021 yılı raporuna göre, Türkiye'de toplam oyuncu hasılatı 880 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

Türk Oyun Sektörü 2021 yılı raporuna göre, Türkiye'de toplam oyuncu hasılatı 880 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

Birçok sektörde olduğu gibi artan yatırımlarla birlikte Türkiye, dünya oyun sektöründe de adını sıkça söz ettirmeye başladı. Metaverse kavramı ile birlikte gözler tekrardan oyun sektörüne döndü. Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu'na göre oyun sektörü 2021'de toplamda 1 milyar 200 milyon dolar oyuncu hasılatı yaptı. Yetişkinlerin yüzde 78'i mobil oyunu tercih ederken, oyuncu sayısı 36 milyondan 41 milyona çıktı. Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılında toplam 1,1 milyar dolar yatırım alırken bunun 266 milyon dolarlık hacmi oyun sektörüne ait.

Toplam oyuncu hasılatı 1 milyar doları aştı

Türkiye'de toplam oyuncu sayısı 2021'de 36 milyondan 41 milyona çıktı. Toplam oyuncu hasılatı ise 880 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Mobil oyun hasılatı 2021 yılında toplam hasılatın yarısını oluşturdu. Mobil oyun hasılatı 2021 yılında 620 milyonu görürken geçtiğimiz yıl 450 milyon dolar düzeyindeydi. Dünya oyun sektörüne bakıldığında Türkiye'nin gelir bakımından sıralaması değişmedi. Sıralamada Türkiye mobilde ve toplamda 18'inci sırada yer almaya devam etti.

En fazla oyun oynayanlar 21-35 yaş aralığında

Türkiye'deki mobil oyuncuların demografik özellikleri ve davranış alışkanlıklarına bakıldığında; yetişkinlerin yüzde 78'i mobil oyun oynuyor. Mobil oyuncuların yüzde 52'si erkek, yüzde 48'i kadınlardan oluştu. Mobil oyuncuların yaş aralığının yüzdesel dağılımına bakıldığında da yüzde 28'i 10-20 yaş aralığında, yüzde 44'ü 21-35 yaş aralığında, yüzde 29'u da 36-50 yaş aralığında oldu. Oyuncuların haftalık olarak mobil oyuna ayırdıkları saatlere bakıldığında; 10 saatten fazla oynayanların oranı yüzde 46, 9-10 saat oynayanların oranı yüzde 10, 7-8 saat oynayanların oranı yüzde 9, 5-6 saat oynayanların oranı yüzde 13, 3-4 saat oynayanların oranı yüzde 10, 1-2 saat oynayanların ise oranı yüzde 12 oldu.

Metaverse kavramı gözleri tekrardan oyun sektörüne çevirdi

Tüm iş hayatını ve çalışma şekillerinin değişmesine neden olan pandemi ile uzaktan çalışmanın bazı dezavantajlarından dolayı, özellikle AAA denilen üst kalite PC ve konsol oyunlarının yapım süreçleri uzadı. 2021 yılında oyun sektörüne yön veren ana etmen mobil oldu ve toplam global gelirlerin 90 milyar dolarından fazlası mobilden elde edildi. Durdurmanın neredeyse imkansız olduğu, inanılmaz bir hızla büyüyen mobil oyun sektörünün önümüzdeki yıllarda da en hızlı büyüyen segment olacağı öngörüldü. 2021 yılında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hem Türkiye'de hem de globalde oyun sektörüne yatırımlar devam etti. Kripto dünyasının sektörümüze yayılma hızı da arttı. NFT kavramı sektördeki gelişmeler ve Metaverse ile birlikte tüm gözler yine oyun sektörüne çevrildi. - İSTANBUL

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Metaverse, Türkiye, oyunlar, Mobil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de oyun hasılatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de oyun hasılatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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