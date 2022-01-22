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Türkiye'den 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihracatı

22.01.2022 11:03
Türkiye'den 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihracatı

Yaş sebze ve meyve sektöründe ihracatı artan ürünler arasında elma da yer alırken, Türkiye, geçen yıl 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihraç etti.

Yaş sebze ve meyve sektöründe ihracatı artan ürünler arasında elma da yer alırken, Türkiye, geçen yıl 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihraç etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020'de 110 milyon 340 bin 968 dolarlık elma ihraç eden Türkiye, geçen yıl elmada yüzde 63,17'lik bir artışa imza attı. Ülkeden geçen yıl 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma satışı yapıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, salgına rağmen ihracatta rekorlar kırıldığını söyledi.

Yaş sebze ve meyve ihracatının son iki yılda artığını dile getiren Çavuşoğlu, domates, biber, nar gibi ürünlerde beklenenin üzerinde artışlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Sektörde ürün bazında elmanın da önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Elma, en fazla ihracat artışı sağlayan ürünler arasında yer alıyor. Bölge olarak çok ciddi elma üretimimiz var. Isparta bölgesi, ülke genelindeki elma üretiminin yüzde 50'sine yakın bir üretim sağlıyor. Depolama anlamında da çok güçlü bir ağımız var. İhracatın büyük bir bölümü Isparta elmasından sağlanıyor." diye konuştu.

BAİB olarak geçen yıl 40 milyon 678 bin 338 dolar tutarında elma ihraç edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, 24 milyon 641 bin 203 dolarlık ihracatın yapıldığı bir önceki yıla göre ise yüzde 65,1 artış yaşandığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Isparta elmasının başka birlikler aracılığıyla da yurt dışına satıldığını, ülke ihracatında önemli bir rolü olduğunu ifade etti.

Elma en fazla Hindistan'dan alıcı buluyor

Çavuşoğlu, geçen yıllarda elmayı en fazla Rusya'ya sattıklarını ancak 2021'de yurt dışı pazarda değişiklikler yaşandığını kaydetti.

Geçen yıl en fazla elma satışı yapılan ülkeler sıralamasında Rusya'nın ikinci sıraya gerilediğini, ilk sırada ise Hindistan'ın yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Hiç ihracat yapmadığımız ve yaklaşık 3 yıldır ihracata başladığımız Hindistan, ciddi anlamda elma ithal ediyor ve bu ithalatlarında Türkiye önemli bir yere geldi. Bölgemiz açısından da önemli bir pazar oluştu. Elmayı en fazla Hindistan'a ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Ülke olarak Hindistan'a 2020'de 28 milyon 26 bin 712 dolarlık elma satışı yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, 2021'de ise bu rakamın yüzde 144,96'lık artışla 68 milyon 653 bin 998 dolara yükseldiğini bildirdi. Çavuşoğlu, bu rakamın 23 milyon 870 bin dolarlık kısmını ise Batı Akdeniz'in oluşturduğunu söyledi.

İkinci sırada yer alan Rusya'ya ise 36 milyon 444 bin 463 dolarlık ihracat yapıldığını belirten Çavuşoğlu, sırasıyla Libya'ya 16 milyon 160 bin, Irak'a da yaklaşık 15 milyon dolarlık elma ihracatı yapıldığını kaydetti.

80 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin iyi bir üretici ülke konumunda olduğunu ve ihracatçı firmalar olarak ürünleri dünyanın her bir yerine ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Isparta'da 1 milyon ton elma üretiliyor

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da il genelindeki elma rekoltesinin 1 milyon ton civarında olduğunu söyledi.

Kentte depoculuğun da ileri düzeyde olduğunu dile getiren Selçuk, "Elma son baharda hasadı yapılır. Büyük bir bölümü soğuk hava depolarına yüklenir ve şu anda da kentteki depoların tamamında elma mevcut, yurt içine ve dışına satışlar devam ediyor." dedi.

Son yıllarda elma ihracatının ciddi oranda arttığını aktaran Selçuk, firmaların yurt dışı bağlantılarını geliştirdikçe bu artışın süreceğini sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, İhracat, Isparta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'den 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihracatı - Son Dakika
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