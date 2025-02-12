Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 929 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 366 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 216 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 929 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 841 megavatsaat elektrik ihracatı, 333 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.