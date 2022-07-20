Balıkesir'de Haziran ayında 3 bin 203 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Haziran ayında 3 bin 203 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Haziran ayında 3 bin 203 adet konut satıldı. Çanakkale'de bin 193 adet konut satılırken, Türkiye genelinde 150 bin 509 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 haziran ayında 3 bin 203 konut satılırken, Çanakkale'de bin 193 adet konut satıldı.

TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 44 konut ile Ardahan, 90 konut ile Hakkari oldu. - BALIKESİR