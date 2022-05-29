"Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor" iddialarına bakanlıktan yanıt: Buğdayın yurda girişine izin verilmedi - Son Dakika
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"Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor" iddialarına bakanlıktan yanıt: Buğdayın yurda girişine izin verilmedi

29.05.2022 19:18

"Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor" iddiaları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyada "İthalat Belgesi" diye paylaşılan belgenin 'Bitki Sağlığı Belgesi' olduğu ifade edilirken Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmediği ifade edildi. Açıklamada, "Analiz raporu sonucuna göre, Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadaki "Hindistan'dan ithal edilen buğdaylarda Hint sürmesi hastalığı görüldüğü" iddiaları üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmediğini yineledi.

"HASTALIĞI OLAN BUĞDAYLARIN ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR"

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye buğday ithalatında yapılan bitki sağlığı kontrolleri, 5996 Sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı hazırlanan Bitki Sağlığı Yönetmeliğince yapılıyor. Hint sürmesi (Tilletia indica) hastalığı olan buğdayların, ülkeye girişine izin verilmiyor. Buğday ithalatında geldiği ülke ve menşeine bakılmaksızın, yüzde 100 analiz yapılarak Hint sürmesi hastalığından ari ürün olması durumunda ülkeye girişine müsaade ediliyor. Bu uygulama sadece Hindistan değil tüm ülkelerden gelen buğday ithalatında da yapılıyor.

SINIR KONTROLLERİNDE ANALİZ YAPILIYOR

Buğday ithalatında, Hint sürmesi hastalığı için analiz yapılacağı ve söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği, 2020 ve 2021 yıllarında tüm ülkelerin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) temas noktalarına elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum hem ülkelerin resmi yetkilileri hem de ithalat ve ihracat yapan özel sektör tarafından bilindiğinden dolayı Hint sürmesi hastalığı olan ülkelerden ithalat başvuruları yapılmamaktadır. Herhangi bir ithalat teşebbüsü olması durumunda da sınır kontrollerinde yapılan analizler ile tespit edilerek girişlerine izin verilmemektedir. Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından, ithalat başvurusu yapılmış olup, analiz işlemleri yapılmıştır. Analiz raporu sonucuna göre, buğdayda Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir."

"GEREKLİ TÜM ADIM TİTİZLİKLE YAPILMAKTA"

Bitki Sağlığı Yönetmeliği'nin, "Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin, bitki sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurt dışı edilir" hükmü gereği ilgili gümrük müdürlüğüne ve firmaya, ithalatın uygun olmadığının yazıyla bildirildiği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır. Sosyal medyada 'İthalat Belgesi' diye paylaşılan belge 'Bitki Sağlığı Belgesi'dir. Konu hassasiyetiyle, tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bakanlığımız, halkımızın sağlığını korumak için gerekli bütün adımları titizlikle atmakta ve sağlıksız ürünlerin ülkemize girişine izin vermemektedir."

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Kaynak: AA

Türkiye, Buğday, Bitki, India, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor' iddialarına bakanlıktan yanıt: Buğdayın yurda girişine izin verilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor" iddialarına bakanlıktan yanıt: Buğdayın yurda girişine izin verilmedi - Son Dakika
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