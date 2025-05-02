Türkiye İhracatını Artırma Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye İhracatını Artırma Hedefinde

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaret payını yükseltmeyi hedefliyor.

02.05.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliğin küresel ticaret hacmini düşürücü yönde etkisinin olması beklenirken yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde Türkiye'nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttığını, yıllıklandırılmış olarak da 265 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Ocak-nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artarken yüksek teknolojili ürün ihracatının genel orandaki yükselişin çok ötesinde, yüzde 13,2 arttığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu artışta önemli katkısı olan savunma ve havacılık sektörümüzün yılın ilk dört ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 2,4 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliğin küresel ticaret hacmini düşürücü yönde etkisinin olması beklenirken yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde Türkiye'nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı destekleyen politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İhracatını Artırma Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye İhracatını Artırma Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.