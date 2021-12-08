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Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kurumlar Birliği veri paylaşımına ilişkin protokol imzaladı - Son Dakika

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kurumlar Birliği veri paylaşımına ilişkin protokol imzaladı

08.12.2021 12:14
Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kurumlar Birliği veri paylaşımına ilişkin protokol imzaladı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

TKKB'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi'nde (KBFKS) bulunan fon kullandırılmasına konu edinilen belge bilgileri ile Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nde (MFKS) bulunan alacak belge bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılması ve çapraz kontrollerinin yapılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, internetin yaygınlaşması ile mobil kullanım olanaklarının artmasının, kullanıcıların daha hızlı ve geleneksel dağıtım kanalları dışında da farklı kanalları kullanmalarını sağladığını kaydetti.

Bireylerin finansal kurumlara ilişkin beklentilerinin farklılaştığını aktaran Akyüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda dönüşen hizmet anlayışları, yeni nesil inovatif trendler ve regülasyonlara göre etkin bir dijital dönüşüm stratejisine sahip olunarak yatırımlarımızın bu yönde olmasını sağlamıştır. Ancak bu şekilde üstün bir müşteri deneyimi ve operasyonel verimliliğin sağlanabileceğine inanıyorum. Buna bağlı olarak dijital projeler üretmeye ve yeni iş birliği alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, TKBB çatısı altında Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 'katılım bankalarınca finansman sağlama yöntemleri' başlıklı 19 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen fon kullandırım işlemlerinde yurt içi satıcılar ve müşteriler arasında düzenlen alım-satıma konu belgelerin standart alanlarının belirlenmesi, bankaların ve kullanıcı uygulamalarının standart uygulamalara tabi olması, belgelere ait bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığından doğrulanarak kontrol edilmesi ve mükerrer fon kullanımının önüne geçilmesi amacı doğrultusunda kurulan yapıyı Şubat 2019'da katılım bankacılığına kazandırdık.

Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi'ne dahil olan tüm katılım bankalarımıza ilaveten Aralık 2021'de kalkınma ve yatırım bankaları da entegrasyon çalışmalarına başlamıştır. Kasım 2021 tarihi itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon adet, 462 milyar TL tutarındaki kayıt edilen alım-satıma konu belgenin, 286 milyarlık kısmi finansmana konu edilmiştir. Bu süre zarfında 2,8 milyar TL değerindeki 11.500 adet alım-satıma konu belgenin mükerrer kullanımı engellenmiştir. Bu iş birliğinin reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırarak kayıt altına alınmasıyla birlikte müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkaracağına inanıyoruz. Ülke ekonomimize sağlayacağı katkının yanı sıra kayıt dışılığı önlemesi adına da bu platformu değerli buluyorum. Platformun sektörümüz ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum."

"MFKS ve KBFKS'ye kaydedilecek belgeler karşılıklı sorgulanabilecek"

Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan ise dijitalleşmenin ve finansmana erişimin her geçen gün daha da önem kazandığını belirterek, "Bu dönemde özellikle ticari alacakların hızlı ve güvenli olarak nakde çevrilmesini destekleyen dijital projeler geliştirmeye ve yeni iş birlikteliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, ilk olarak FKB çatısı altında 6361 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak aynı ticari alacağın mükerrer temlik ve finansmanını önleyen Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ni 2015 yılında ülkemizin finans sistemine kazandırdık. 24 bankanın da dahil olduğu toplam 78 finansal kuruluşun yer aldığı Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne, kurulduğundan bu yana yaklaşık 1 trilyon TL'lik 34 milyonun üzerinde belge kaydedilmiş ve 1 milyon riskli işlem önlenmiştir. Kasım sonu itibariyle de Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, Merkezi Fatura Kaydı Sistemi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulmuş olan, katılım bankalarının finanse ettikleri ticari alacakları kaydettikleri Fatura Kayıt Sistemi'nin entegre edilmelerine yönelik çalışmalar başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Türk finans sektörünün önemli oyuncularını temsil eden iki birlik arasında imzalanan söz konusu iş birliği protokolü kapsamında, MFKS ve KBFKS'ye kaydedilecek belgelerin karşılıklı sorgulanabileceğini bildiren Candan, "Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran ve kayıt altına alan bu iki sistemin entegre olmasını sağlayacak bu iş birliğinin; ülke ekonomimize sağlayacağı katkı ve eş zamanlı olarak kayıt içi ekonomiyi desteklemesi açısından çok değerli buluyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kurumlar Birliği veri paylaşımına ilişkin protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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