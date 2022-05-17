Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi - Son Dakika
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Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi

17.05.2022 10:06
Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, TMD 58. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi ve görev dağılımı yapıldı.

Derneğin yeni yönetim kurulunda, Mehmet Yılmaz, Zeki Sayılır, Ercan Balcı, Ramazan Yön, Serra Sarp, Barış Erdem, Savaş Şahin ve Arman Koçal yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına ise yeniden Ali Emiroğlu seçildi.

Emiroğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, alanlarında bilim insanlarından oluşan ve sektör profesyonellerinin de katkı sunduğu bir akademik kurulun sorumlu madencilik ilkelerini hazırlamak için çalıştığını belirterek "Kısa süre içerisinde bu ilkeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Böylece sorumlu madencilik uygulamalarının Türkiye madencilik sektörünün standardı haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Madencilik, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden Ali Emiroğlu seçildi - Son Dakika


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