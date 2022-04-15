Türkiye Müteahhitler Birliğinden "yeşil inşaat malzemesi" uyarısı - Son Dakika

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektörü için malzeme üretimi de dahil yeşil dönüşümün büyük önem taşıdığını, bu nedenle özellikle malzeme üretimi ve lojistikte karbon ayak izi sertifikasyonu konusunda hızlı adımlar atılmaması halinde küresel pazarda kayıp yaşanacağı uyarısı yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TMB'nin hazırladığı "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nda sektördeki yeşil dönüşüm sürecinin önemine dikkati çekildi.

Raporda, küresel pazarda büyük önem taşıyan yeşil dönüşüm konusunda ilerlemenin sürmesi gerektiği ifade edilerek, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen Çalışma Grubu toplantılarında sektörün TMB tarafından temsil edildiği aktarıldı.

İnşaat faaliyetlerinin dönüşümünde şirketler için karbon vergisinin getireceği yüke ve yeşil finansman konusunda kaynakların çeşitlendirilmesine duyulan ihtiyaca işaret edilen raporda, "Bu çerçevede kamu ihalelerinde şartnamelerin, sürdürülebilirlik ilkeleri ve düşük karbon salınımı gözetilecek şekilde değiştirilmesi, sektöre başta AB destekleri olmak üzere finansman ve teşvik sistemi imkanları sağlanması yararlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Karbon hesabı için sistem kurulmalı"

Yeni projelerde sürdürülebilirlik, yeşil bina, döngüsel ekonomi gibi unsurların yer almaya başladığı vurgulanan raporda, sektörün küresel rekabet gücünü koruması için bu alanlarda vakit kaybetmeden ilerleme sağlaması gerektiği kaydedildi.

Raporda, şu uyarılar yer aldı:

"Özellikle malzeme üretimi ve lojistikte karbon ayak izi sertifikasyonu konusunda hızlı adımlar atılmaması halinde küresel pazarda kayıp yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Avrupa Komisyonu 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması' (SKDM) kapsamında üçüncü ülkelerden gelen çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik gibi ürünleri karbon vergisine tabi tutacak. Ürünlerin üretiminden ve şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyon değerleri ve buna bağlı olarak karbon salınımını azaltıcı faaliyetler büyük önem taşıyor. Bu bağlamda üretici ve hizmet sağlayıcıların, AB standartlarına uygun şekilde karbon salınımını hesaplaması ve akredite kuruluşlar tarafından doğrulama raporu temin edebilmesi için bir sistem kurulması gerekmektedir."

Emisyon Ticaret Sistemi'nin Türkiye'de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen raporda, "Salgınla ertelenen büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesi beklenen önümüzdeki dönemde, bu alandaki ilerlemeler Türk müteahhitliği markasının gücünün korunmasında büyük önem taşıyacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

"Karbon emisyon miktarını azaltıcı projeler geliştirilmeli"

Karbon emisyon miktarını azaltıcı güdümlü faaliyetler kapsamında projeler geliştirilmesi, somut hedefler belirlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması gerektiğine dikkat çekilen raporda, "Uluslararası kuruluşlardan finansman temininde de yeşil inşaat, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi gibi kriterler sadece Avrupa projeleri için değil, bu kuruluşların destek vereceği dünyanın hemen her yerindeki projeler için de aranan özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. " ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, TMB'nin üye olduğu GlobalABC, hükümetler, yerel yönetimler, hükümetler arası kuruluşlar, işletmeler, birlikler ve düşünce kuruluşlarının sıfır emisyonlu, verimli ve dayanıklı binalar ve inşaat sektörü ortak vizyonu çerçevesinde çalışmalar yürütmek amacıyla bir araya geldiği gönüllü bir ortaklık olarak biliniyor.

Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve firmalar olmak üzere 34 ülkeden toplam 204 üyesi bulunan platformun hedefleri, Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşılması için çalışılmasını teşvik etmek ve tedarik zincirinde yer alan tüm aktörleri mevcut sistemlerin geliştirilmesi, uygun maliyetli çözümlerin benimsenmesi ve özel sektör inovasyonunun desteklenmesi için harekete geçirmek olarak belirlendi. ??