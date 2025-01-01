Türkiye'nin Avro ile Ticaret Hacmi 1 Trilyona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Avro ile Ticaret Hacmi 1 Trilyona Yaklaşıyor

Son 5 yılda Türkiye'nin avro ile ihracatı 528,2 milyar dolar, ithalatı ise 434,1 milyar dolar.

01.01.2025 11:48
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Türkiye'nin avroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda toplam 528,2 milyar dolar, ithalatı 434,1 milyar dolar olurken bu dönemde söz konusu para birimiyle ticaret hacmi 1 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 20'sinin resmi para birimi olarak kullanıldığı avro, 1 Ocak 1999'da "kaydi" olarak yürürlüğe girdi.

Üç yıllık geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda da tedavüle sokulan bu para birimi, 1 Ocak 2002'de banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürüldü ve günlük işlemlerde kullanımına başlandı.

Halihazırda Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan'ın kullandığı avro, bugün itibarıyla 26 yılı geride bıraktı.

Türk lirasının yanı sıra diğer para birimleriyle ticarete özel önem veren Türkiye'nin, dolar ve avro başta olmak üzere, diğer para birimleriyle ticaretinde yıllar içerisinde yaşanan artış dikkati çekti.

Avroyla ticaret hacmi geçen yıl 221,7 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de ülkenin avroyla ihracatı 80,8 milyar dolar, ithalatı ise 68,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu yılda avroyla ticaret hacmi 149,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Avroyla ihracat 2021'de 103,7 milyar dolara, ithalat 78,8 milyar dolara yükseldi, bu dönemde anılan para birimi cinsinden ticaret hacmi 182,5 milyar dolar oldu.

Türkiye, 2022'de avroyla 113,7 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalat tutarı 88,1 milyar dolara çıktı. Böylece bu para birimiyle anılan dönemdeki ticaret hacmi 201,8 milyar dolara ulaştı.

Avroyla ticaret 2023'te hız kazandı. Bu para birimiyle söz konusu dönemde 117,8 milyar dolarlık ihracat, 103,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin avroyla ticaret hacmi 2023'te 221,7 milyar dolara çıktı.

Son 5 yılda avroyla toplam ticaret 1 trilyon dolara yaklaştı

Avroyla ihracat 2024'ün 11 ayında ise 112,2 milyar dolar, ithalat 94,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ticaret hacmi 206,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylece Türkiye'nin avroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda 528,2 milyar dolar, ithalatı 434,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde avroyla toplam ticaret hacmi 962,3 milyar dolara ulaştı.

2020-2024 Ocak-Kasım dönemine ilişkin Türkiye'nin avro ile gerçekleştirdiği dış ticaret verileri (bin dolar) şöyle:

YıllarİhracatİthalatHacim
202080.852.76768.784.839149.637.606
2021103.652.13578.822.712182.474.847
2022113.697.65688.070.909201.768.565
2023117.784.880103.884.527221.669.407
Ocak-Kasım 2024112.213.29894.563.558206.776.856
Toplam528.200.736434.126.545962.327.281

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Avro ile Ticaret Hacmi 1 Trilyona Yaklaşıyor - Son Dakika

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