Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 859 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 547 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 847 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 173 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 859 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 547 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile rüzgar santralleri??????? ve yüzde 14 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı, 105 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.