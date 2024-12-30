Türkiye'nin Elektrik Üretimi Ekim'de Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretimi Ekim'de Arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekim ayında %4,64 artışla 25,8 milyon megavatsaat oldu.

30.12.2024 17:20
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,64 artarak 25 milyon 841 bin 786 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,1'i ithal kömür santralleri, yüzde 20,4'ü doğal gaz santralleri, yüzde 16,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 13,8'i linyit kömür santralleri ve yüzde 11,1'i rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle ve güneş izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,64 artışla 25 milyon 841 bin 786 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 1,21 artarak 22 milyon 110 bin 253 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 43,8'i sanayi, yüzde 25,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörü, 24,3'ü mesken aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 50 milyon 451 bin 562'ye ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 5,5 düşüş oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,03 artarak 96 bin 722 megavata ulaştı.

Kurulu gücün yüzde 25,4'ünü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'sini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,7'sini rüzgar santralleri, yüzde 10,8'ini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretimi Ekim'de Arttı - Son Dakika

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